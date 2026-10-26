Presse / Wall Street Journal - 26 octobre

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26 octobre - Voici les principales actualités du Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- La société australienne Ingenia Communities INA.AX a révoqué l'accès de Warburg Pincus à sa salle de données après avoir reçu une offre de rachat concurrente de 1,55 milliard de dollars de la part d'AVID Property Group.

- Le laboratoire pharmaceutique suisse Roche ROPC.S a déclaré que son médicament expérimental contre le cancer du poumon, le divarasib, avait réduit le risque de décès de 44% par rapport aux traitements existants lors d'une étude de phase III.

- AstraZeneca AZN.L s'apprête à déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché pour le premier d'une nouvelle gamme de médicaments anticancéreux ciblés, afin de consolider sa position sur l'un des segments du marché de l'oncologie qui connaît la croissance la plus rapide.