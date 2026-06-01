Presse : Wall Street Journal - 1er juin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres du Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Les États-Unis ont mené ce week-end des frappes contre des sites radar et de commandement et de contrôle de drones iraniens situés à Goruk et sur l'île de Qeshm, en Iran.

- Le président du syndicat United Auto Workers, Shawn Fain, a appelé à une grève dans une usine du Michigan qui fabrique des essieux pour les pick-up GM.N de General Motors, parmi les véhicules les plus rentables de la marque.

- Berkshire Hathaway BRKa.N a accepté d'acheter Taylor Morrison Home Corp TMHC.N pour 6,8 milliards de dollars en espèces, élargissant ainsi les activités du conglomérat dans le secteur du logement.

- Nvidia NVDA.O a dévoilé les premiers ordinateurs portables personnels conçus pour faire fonctionner des “agents” d'intelligence artificielle, utilisant une version nouvellement conçue des puces IA emblématiques de l'entreprise.

- Le fournisseur mondial d'infrastructures et de services logistiques GLP prévoit de lever jusqu'à 3 milliards de dollars via une introduction en bourse à Hong Kong.