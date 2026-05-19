Presse : Wall Street Journal - 19 mai

Voici les principaux titres du Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Google, filiale d'Alphabet GOOGL.O , et Blackstone BX.N prévoient de lancer une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle dans le cloud utilisant les puces spécialisées de Google.

- Le conglomérat industriel allemand Thyssenkrupp

TKAG.DE a annoncé la fermeture d'une usine aux États-Unis dans le cadre de la restructuration de sa division dédiée aux technologies automobiles.

- Publicis Groupe PUBP.PA a accepté d'acquérir la plateforme de données américaine LiveRamp Holdings RAMP.N pour 2,55 milliards de dollars afin d'élargir son offre en matière d'IA.

- Lululemon Athletica LULU.O exhorte ses actionnaires à voter contre les candidats au conseil d'administration proposés par le fondateur Chip Wilson, invoquant ses "points de vue dépassés".

- Ford Motor F.N a présenté une stratégie globale en matière de produits et de technologies pour l'Europe, visant à renouveler son engagement envers la région.

- Un jury a rejeté à l'unanimité les plaintes d'Elon Musk contre OpenAI, estimant qu'il avait intenté son procès contre la société et son directeur général Sam Altman après l'expiration du délai de prescription.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))