Presse / Wall Street Journal - 11 septembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Le Pentagone est en pourparlers pour prêter environ 5 milliards de dollars à la start-up de cloud computing spécialisée dans l'IA Fluidstack, ajoutant ainsi l'armée américaine à la liste croissante des bailleurs de fonds des infrastructures d'intelligence artificielle.

- Lineage, le plus grand opérateur mondial de stockage frigorifique en termes de capacité, poursuit en justice le fournisseur de panneaux solaires Altus Power et l'entrepreneur Pearce Services, alléguant que leur négligence a provoqué un incendie qui a détruit un entrepôt à Los Angeles.

- La plateforme de marchés prédictifs Kalshi prévoit de demander l'autorisation réglementaire pour commencer à proposer les premiers contrats à terme perpétuels réglementés liés à des actions individuelles aux États-Unis.

- Andrew Tulloch, le chercheur en IA à qui on avait proposé une rémunération totale de plus d'un milliard de dollars pour rejoindre Meta Platforms META.O , quitte l'entreprise pour rejoindre Anthropic.

- Positron AI, une start-up développant des puces destinées à faire fonctionner des modèles d'IA, a annoncé jeudi avoir levé 875 millions de dollars lors de son dernier tour de table, ce qui a plus que quadruplé sa valorisation en sept mois pour atteindre 5 milliards de dollars.