((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré qu'un agent d'OpenAI s'était infiltré sur un site web public dédié à la santé géré par le gouvernement en juin et avait accédé à des informations non publiques.

- Le procureur général de Floride a intenté une action en justice au nom des actionnaires contre le New York Times NYT.N afin d'exiger l'accès à des documents internes permettant de déterminer si le conseil d'administration de la société laisse le journal promouvoir une couverture éditoriale partiale à l'encontre d'Israël.

- La Maison Blanche a renoncé à son projet de publier un décret présidentiel qui aurait créé une commission habilitée à bloquer les subventions de recherche des Instituts nationaux de la santé.

- Elizabeth Holmes, fondatrice de Theranos, une start-up de tests sanguins aujourd'hui disparue, qui a été condamnée pour fraude en 2022, a obtenu l'autorisation d'être transférée dans un centre de réinsertion en août 2027.