Presse / Actualités économiques britanniques - 16 septembre

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Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

* KPMG a annoncé qu'il allait supprimer environ 200 postes supplémentaires de consultants basés au Royaume-Uni dans les semaines à venir, le nombre de départs volontaires étant trop faible.

* Le groupe Frasers de Mike Ashley FRAS.L se heurte à l'opposition des investisseurs après que son directeur financier, Chris Wootton, a perçu une prime de 100 000 £ (134 730,00 $) pour avoir obtenu un financement de 3 milliards de livres sterling (4,04 milliards de dollars).

The Guardian

* La Banque d'Angleterre s'apprête à suspendre ses ventes d'obligations d'État à long terme, qui ont été touchées par une vague de ventes massives sur les marchés obligataires mondiaux.

* L'entreprise d'infrastructures et de construction Kier Group KIE.L a déclaré qu'elle allait suspendre la construction de logements et se concentrer sur des projets routiers et hospitaliers afin de renforcer son bilan.

The Telegraph

* Le chancelier britannique John Healey est en pourparlers avec le gouvernement canadien en vue d'adhérer à la banque de défense, de sécurité et de résilience (DSRB) proposée par le Canada, ce qui pourrait aider le Royaume-Uni à financer des projets de défense à moindre coût.

* Jaguar Land Rover TAMO.NS est en pourparlers avec les pays de l'Otan en vue de vendre des véhicules militaires Defender, le constructeur automobile basé au Royaume-Uni souhaitant tirer parti de l'essor des dépenses de défense en Europe.

Sky News

* Chemify, une spin-off de l'université de Glasgow qui utilise des robots et l'IA pour découvrir de nouveaux médicaments, a obtenu 22 millions de livres sterling (29,65 millions de dollars) sous forme de subventions de la part de Scottish Enterprise et du gouvernement britannique.

(1 $ = 0,7422 livre)

(1 dollar = 0,7420 livre)