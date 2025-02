Presque tous les États souverains européens ont augmenté leur budget de la défense (Fitch Ratings)

Presque tous les États souverains européens ont augmenté leur budget de la défense depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a trois ans, mais certains restent en deçà de la ligne directrice actuelle de l'OTAN, qui est de 2 % du PIB. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré ce mois-ci que les dépenses collectives des États membres de l'UE devraient passer " d'un peu moins de 2 % [du PIB de l'UE] à plus de 3 % ". Le gouvernement britannique s'est engagé à consacrer 2,5 % de son PIB à la défense d'ici 2027, en réduisant l'aide à l'étranger, et visera ensuite une nouvelle augmentation à 3 %.

L'agence de notation considère que les gouvernements ont peu de possibilités d'adopter des mesures de consolidation compensatoires à court terme, mais un certain financement au niveau européen pourrait réduire l'impact direct sur les budgets nationaux, selon la manière dont il est structuré.

(AOF) - Selon Fitch Ratings, l'augmentation des dépenses de défense est l'une des conséquences les plus immédiates sur la dette souveraine de l'incertitude accrue des membres européens de l'OTAN quant au soutien militaire futur des États-Unis, et elle viendra s'ajouter aux défis de la reconstitution des réserves budgétaires.

