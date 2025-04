Présentation lors du congrès CFA des résultats positifs obtenus avec une nouvelle technologie ultrasonore de SpineGuard

- Faisabilité de la détermination du point d’entrée et de la trajectoire d’une visée vertébrale



- Complément idéal de la technologie DSG de guidage en temps réel sans rayons X



- Collaboration avec les laboratoires LIB et ISIR de Sorbonne Université



- Congrès de référence dans le domaine des ultrasons



PARIS, BOULDER (Colorado-Etats-Unis), le 29 avril 2025 – 18h00 CEST – SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical en temps réel (DSG) pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, annonce qu’une équipe de chercheurs a présenté en podium, un nouveau papier scientifique lors du Congrès Français d’Acoustique (CFA) le 28 avril 2025 à Paris, rapportant les progrès réalisés avec une nouvelle technologie ultrasonore robotiquement assistée permettant de déterminer le point d’entrée et la trajectoire pédiculaire depuis la surface osseuse de la colonne vertébrale.



