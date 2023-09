Présentation en podium des résultats de la technologie DSG® de SpineGuard appliquée à la robotique lors de la conférence CRAS

- CRAS, conférence internationale de référence dans le domaine de la chirurgie robotisée

- 100% des perçages ont satisfait le critère de succès, c’est-à-dire ont été stoppés à l'intérieur d'un corridor considéré comme cliniquement sûr



PARIS, BOULDER (Colorado-Etats-Unis), le 18 septembre 2023 – 18h00 CEST – SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical en temps réel (DSG) pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, annonce qu’une équipe de chercheurs a présenté un nouveau papier scientifique lors de la conférence de chirurgie assistée par la robotique et le numérique (CRAS) le 12 septembre 2023 à Paris, rapportant les progrès réalisés dans l'application robotique de la technologie DSG.



Stéphane Bette, cofondateur et Directeur Général Délégué de SpineGuard, déclare : « L’acceptation de ce nouvel article dans le cadre d’une conférence de référence est une validation supplémentaire par la communauté scientifique de l'intérêt et de la faisabilité d'utiliser DSG pour améliorer les fonctionnalités des robots chirurgicaux en orthopédie. Elle témoigne une fois de plus de la richesse de notre collaboration avec l'ISIR (Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique) et les praticiens hospitaliers qui ont contribué à cette étude. »



