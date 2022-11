PRÉSENTATION DES RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES POSITIFS ACTUALISÉS DE LA PHASE 1/2 DE NOX-A12 GLORIA DANS LE CANCER DU CERVEAU A L’OCCASION DE LA RÉUNION ANNUELLE 2022 DE LA SOCIETY FOR NEURO-ONCOLOGY (SNO)

• Taux de réponse partielle radiographique de 100 % atteint chez les patients traités par NOX A12 + radiothérapie + bevacizumab. 83 % des patients présentent des réponses mRANO durables.

• Sur les 6 patients traités, 2 présentent une réduction de la taille de la tumeur supérieure à 99%.

• Les données de survie à 12 mois sont attendues au deuxième trimestre 2023.

• Organisation d’un webinaire avec la participation d’un leader d'opinion le 22 novembre 2022, à 12h00 ET / 18h00 CET



Berlin, Allemagne, le 19 novembre 2022, 01h30 CET - TME Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALTME), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (MET), annonce aujourd'hui la présentation dans un poster de ses résultats intermédiaires actualisés du bras d'expansion de l'essai clinique de phase 1/2 GLORIA évaluant NOX-A12 en combinaison avec une radiothérapie et le bevacizumab (biosimilaire d'Avastin®) dans le cancer du cerveau (glioblastome) réfractaire à la chimiothérapie (MGMT non-méthylé), lors de la réunion annuelle de la Society for Neuro-Oncology (SNO), qui se tient à Tampa, Floride, États-Unis, depuis le 16 jusqu’au 20 novembre 2022.