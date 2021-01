Présentation d'OSE Immunotherapeutics à la conférence H.C. Wainwright BIOCONNECT 2021

Nantes, le 5 janvier 2021, 18 heures - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE), annonce qu'Alexis Peyroles, Directeur général, présentera les avancées et les perspectives de la Société à la conférence H.C. Wainwright BIOCONNECT qui se tiendra sous forme virtuelle du 11 au 14 janvier 2021.



La présentation sera disponible sur demande à partir de lundi 11 janvier 2021 à

12 heures via le lien :

https://journey.ct.events/view/39b1ab92-3f56-4949-939a-52c9a334e1e8





A PROPOS D'OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie intégrée qui développe des immunothérapies innovantes, en direct ou via des partenariats, pour l'activation et la régulation immunitaire en immuno-oncologie et dans les maladies auto-immunes. La recherche et développement en immunologie de la Société repose sur 3 plateformes : Vaccins à base de cellules T, Immuno-Oncologie (cibles myéloïdes), Auto-Immunité & Inflammation.