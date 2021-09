Présentation d'OSE Immunotherapeutics à la 23ème H.C. Wainwright Annual Global Investment Conference

Nantes, le 1er septembre 2021 - 18 heures - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE) annonce sa présentation à la conférence H. C. Wainwright Annual Global Investment Conference qui se tiendra du 13 au 15 septembre 2021 sous format virtuel.



Alexis Peyroles, Directeur général d'OSE Immunotherapeutics, présentera la Société, ses avancées, ses perspectives de développement et rencontrera les investisseurs institutionnels présents à la conférence.



Les investisseurs institutionnels souhaitant assister à la présentation d'OSE Immunotherapeutics peuvent s'inscrire via le lien : www.hcwevents.com. Dès confirmation de leur inscription, ils pourront se connecter au site de la conférence pour demander une rencontre avec la Société.



H.C. Wainwright 23rd Annual Global Investment Conference

Présentation : 13 septembre 2021 à 13 heures CET

Lien pour suivre la présentation : https://journey.ct.events/view/1b40e088-bf69-4e6c-8e43-dea8f9a58b2d

La présentation sera retransmise en direct puis sera disponible pendant 90 jours en suivant le lien : www.hcwevents.com.