Présentation à l’AACR de résultats précliniques montrant que TG6050, un virus oncolytique innovant, induit une régression tumorale grâce à l’activation des réponses immunitaires innées et adaptatives

TG6050 est un virus oncolytique issu d’Invir.IO®, armé avec l’IL-12 et un anticorps anti-CTLA4. Il fait l’objet d’un essai clinique de Phase I, Delivir, chez des patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules (non-small cell lung cancer, NSCLC) avancé.



Strasbourg, France, 17 avril 2023, 7 h 30 - Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies virales pour le traitement du cancer, a présenté des données précliniques prometteuses concernant son nouveau virus oncolytique TG6050, à la réunion annuelle de l’American Association for Cancer Research (AACR), du 14 au 19 avril 2023.



Ces données démontrent la capacité de TG6050 à induire une forte réponse antitumorale via la production d’IL-12 et de l’anticorps anti-CTLA4 dans la tumeur et l’activation de réponses immunitaires innées et adaptatives.



TG6050 est un virus oncolytique au stade clinique qui a été optimisé pour encoder l’IL-12 humaine et un anticorps anti-CTLA4. Il est issu de la plateforme Invir.IO® et de son vecteur viral breveté VVCOPTK-RR-, dont la bonne tolérance chez l’Homme, la réplication dans les cellules tumorales et l’expression locale de ses transgènes ont été démontrés.



.../...