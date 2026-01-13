Près de 40% du programme de rachats d'actions d'ING réalisé
information fournie par Zonebourse 13/01/2026 à 15:19
Le nombre total d'actions rachetées à ce jour par la banque néerlandaise dans le cadre de son programme se monte ainsi à plus de 19,18 millions, pour une contrepartie totale de 436,6 MEUR, représentant 39,7% de la valeur totale maximale du programme.
Valeurs associées
|24,9150 EUR
|Euronext Amsterdam
|+1,24%
