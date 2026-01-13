 Aller au contenu principal
Près de 40% du programme de rachats d'actions d'ING réalisé
information fournie par Zonebourse 13/01/2026 à 15:19

ING annonce que, dans le cadre de son programme de rachat d'actions de 1,1 milliard d'euros annoncé le 30 octobre 2025, 1 463 534 actions ont été rachetées la semaine passée à un prix moyen de 24,30 euros, soit un montant total déboursé de près de 35,56 MEUR.

Le nombre total d'actions rachetées à ce jour par la banque néerlandaise dans le cadre de son programme se monte ainsi à plus de 19,18 millions, pour une contrepartie totale de 436,6 MEUR, représentant 39,7% de la valeur totale maximale du programme.

ING GROUP
24,9150 EUR Euronext Amsterdam +1,24%
