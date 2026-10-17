Près de 12 000 habitants de Californie ont acheté des véhicules électriques dans le cadre du programme de prime de l'État

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(Ajout de la répartition des fonds et des véhicules électriques achetés aux paragraphes 5 et 6)

par David Shepardson

La Californie a annoncé vendredi que près de 12 000 habitants avaient acheté des véhicules électriques depuis le mois d’août grâce aux aides financières prévues dans le cadre d’un nouveau programme de 270 millions de dollars financé par l’État et les constructeurs automobiles.

Pour autant, les ventes globales de véhicules électriques ont baissé en Californie et dans tout le pays, l’administration du président Donald Trump ayant supprimé les aides fédérales en leur faveur. Les ventes de véhicules électriques sont en hausse à l’échelle mondiale, portées par la hausse des prix du pétrole.

Ce programme, destiné aux résidents californiens achetant leur premier véhicule électrique et promulgué en juillet par le gouverneur Gavin Newsom, offre une prime de 3 500 dollars pour les véhicules électriques neufs dont le prix de vente au détail ne dépasse pas 50 000 dollars, et une prime de 1 750 dollars pour les véhicules électriques d'occasion ne coûtant pas plus de 25 000 dollars.

La Californie a indiqué que les véhicules électriques représentaient 18 % de l’ensemble des ventes dans l’État au 30 septembre, contre 23 % l’année dernière et 25 % en 2024. Les véhicules Tesla TSLA.O représentent plus de la moitié des véhicules électriques vendus en Californie.

Environ 70 millions de dollars ont été dépensés à ce jour pour l’achat de 11 806 véhicules électriques neufs et 132 véhicules électriques d’occasion, ce qui laisse 200 millions de dollars de fonds disponibles pour les remises. Les véhicules achetés dans le cadre de ce programme comprennent 5 658 Tesla, 1 700 Hyundai 005380.KS , près de 1 400 Toyota et 1 100 véhicules électriques General Motors GM.N .

Nissan 7201.T vient de rejoindre le programme et Mitsubishi Motors 7211.T y participera à partir de novembre, a indiqué la Californie.

Les autres constructeurs automobiles participant au programme sont Ford F.N , Honda 7267.T , Kia, la marque Lexus de Toyota, Lucid, Rivian RIVN.O , Subaru 7270.T et Volvo.

Il ne reste plus de fonds disponibles pour les modèles Tesla dans le cadre de ce programme, qui comprend 135,5 millions de dollars de financement de l’État et 135,5 millions de dollars provenant des constructeurs automobiles participants.

Le gouvernement fédéral a mis fin à son soutien aux véhicules électriques et aux programmes de recharge. En 2025, Trump a signé une loi supprimant le crédit d’impôt fédéral de 7 500 dollars pour les véhicules électriques neufs et celui de 4 000 dollars pour les véhicules électriques d’occasion, ce qui a entraîné une baisse des ventes aux États-Unis.

Le précédent programme de remises californien a pris fin en 2023 et a dépensé 1,49 milliard de dollars pour subventionner l’achat de 586 000 véhicules électriques sur une décennie.

Trump s’en est pris aux véhicules électriques sur plusieurs fronts, notamment en signant en juin 2025 une loi s’opposant aux règles californiennes, adoptées par près d’une douzaine d’autres États, qui visent à supprimer progressivement les voitures neuves à essence d’ici 2035. La Californie a intenté une action en justice pour contester la procédure utilisée pour annuler ces règles historiques relatives aux véhicules électriques.

L’administration a finalisé d’autres changements qui permettront aux constructeurs automobiles d’économiser des milliards de dollars en crédits d’achat auprès de Tesla et d’autres constructeurs pour se conformer aux exigences réglementaires antérieures.