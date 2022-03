Près d'un fonds actions américaines sur cinq a battu son indice en 2021

(NEWSManagers.com) - Les gérants de fonds actifs investis en actions américaines ont été globalement à la peine en 2021 face à des marchés portés par les valeurs de croissance, constate le fournisseur d’indices S&P Dow Jones Indices (S&P DJI). Celui-ci a publié, ce mercredi, son étude bi-annuelle – Spiva US Scorecard – qui mesure la performance des fonds mutuels américains (actions et obligations) gérés activement à celle de leurs indices.

L’étude suggère que 79,6% des fonds mutuels actifs investis en actions américaines ont sous-performé leur indice de référence l’an dernier (contre 57,1% en 2020). Un pourcentage qui fait de 2021 la troisième pire année en termes de performance relative au benchmark sur les 21 dernières années pour les gérants actifs de fonds actions américaines. Leurs performances avaient été encore moins bonnes en 2014 et 2011 quand respectivement 86,9% et 84,7% des fonds avaient sous-performé leur indice.

En 2021, une catégorie a donc particulièrement souffert, celle des fonds actions américaines de grande capitalisation au style croissance. S&P DJI note que 98,6% de ces fonds ne sont pas parvenus à surperformer l’indice S&P 500 Growth contre 38,2% en 2020. Il s’agit tout simplement de la pire performance d’une catégorie de fonds actifs investis en actions américaines sur les 21 dernières années.

Le S&P 500 dompte encore les gérants

Pour les fonds investis en actions américaines de grande capitalisation dans leur ensemble, moins d’un sur cinq a battu le roi des indices boursiers américains S&P 500. C'est la douzième année consécutive que le S&P 500 domine les fonds. Quelque 85,1% des fonds l’ont sous-performé en 2021. Quant aux fonds actions américaines de moyenne et petite capitalisation, 61,9% et 70,5% des gérants n’ont pas battu leurs indices de référence.

Les deux seules catégories où les fonds actifs ont surperformé leurs indices de référence selon S&P DJI sont les fonds actions de grande capitalisation au style value (61,5% d’entre eux ont surperformé le S&P 500 Value) et les fonds core investis dans les actions de moyenne capitalisation (55,2% d’entre eux ont battu le S&P MidCap 400).

La majorité des fonds obligataires surperforment en 2021

Concernant les fonds obligataires américains actifs, S&P DJI observe que 10 des 14 catégories de fonds ont surperformé leurs indices respectifs en rendement absolu en 2021. Avec en tête les fonds de long-terme investis dans la dette investment grade où plus de 9 gérants sur 10 ont battu l’indice Barclays US Government / Credit Long.

A l’inverse, presque 8 fonds de dette émergente sur 10 ont sous-performé l’indice Barclays Emerging Markets l’an dernier. Enfin, seulement cinq catégories de fonds obligataires américains actifs surperforment globalement leurs indices jusqu’à un horizon de 10 ans : investment grade intermediate, investment grade short, general municipal debt, California municipal debt et New York municipal debt.