Premières interventions chirurgicales avec SteriSpine(TM) CC et LC réalisées au Japon

SAFE ORTHOPAEDICS (FR0013467123 - ALSAF), société spécialisée dans la conception et la commercialisation d'implants et d'instruments à usage unique améliorant le traitement mini-invasif des pathologies de la fracture du rachis, annonce la réalisation avec succès de 10 premières chirurgies avec SteriSpine(TM) CC (cages cervicales) et LC (cages lombaires) au Japon depuis leur enregistrement en octobre 2019.



L'accord de partenariat avec le japonais KiSCO Co., Ltd. (KiSCO) de droits de commercialisation et de distribution exclusifs a été signé en juin 2018. SteriSpine(TM) CC et LC ont été lancés au Japon en novembre 2019.