Premières données positives dans un essai de Phase 1 du virus oncolytique de Transgene TG6002

Administré par voie intraveineuse, TG6002 est bien toléré

et induit la production d'une chimiothérapie (5-FU) via sa réplication dans les cellules cancéreuses





Strasbourg, France - le 8 septembre 2020, 17 h 45 - Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux, annonce des premiers résultats positifs de l'essai clinique de Phase 1 de TG6002 administré par voie intraveineuse chez des patients atteints de cancers gastro-intestinaux à des stades avancés.



L'objectif de cette étude est de confirmer la bonne tolérance de TG6002 administré en dose croissante par voie intraveineuse et de fournir des premières données translationnelles relatives à cette nouvelle voie d'administration.



.../...