Première visite officielle d'une délégation émiratie en Israël

DUBAI, 20 octobre (Reuters) - Une délégation émiratie a quitté mardi Abou Dhabi pour se rendre en Israël dans le cadre d'une première visite officielle qui concrétise la normalisation des relations diplomatiques entre les Emirats arabes unis (EAU) et l'Etat hébreu. Un avion de la compagnie aérienne Etihad Airways, transportant des représentants du gouvernement émirati et des responsables américains, doit se poser à l'aéroport de Tel-Aviv Ben-Gourion, selon le site internet de suivi des vols FlightRadar24. La visite, prévue pour une durée de cinq heures, va être circonscrite à l'aéroport en raison des risques sanitaires liées au nouveau coronavirus, ont déclaré les responsables israéliens. Les Emirats arabes unis et Bahreïn ont signé en septembre à Washington des accords historiques de normalisation de leurs relations avec Israël, qui traduisent le réalignement stratégique en cours au Moyen-Orient pour faire face à l'influence iranienne. Selon Washington, ces accords, critiqués par les Palestiniens, vont favoriser la paix et la stabilité dans la région. "C'est un moment historique pour les Emirats Arabes Unis et Israël et nous attendons avec impatience salaam (la paix) ... dans la région", a déclaré l'un des pilotes dans une vidéo postée sur Twitter par l'envoyé spécial américain au Moyen-Orient, Ari Berkowitz. Ce dernier et le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, accompagnent la délégation émiratie, qui est dirigée par le ministre de l'Economie Abdoullah ben Touq al Mari et le ministre d'Etat aux Affaires financières Obaïd Houmaid al Tayer, a indiqué une porte-parole du ministère des Affaires étrangères des EAU. Depuis la mi-août, date de l'annonce de la normalisation de leurs relations, Israël et les Emirats arabes unis ont signé plusieurs accords commerciaux. Les responsables israéliens ont déclaré que les deux pays devraient signer dans le cadre de cette visite un accord mutuel d'exemption de visa, le premier de l'Etat hébreu avec un pays arabe. (Lisa Barrington, Dan Williams et Ghaida Ghantous; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

