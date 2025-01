Amundi

Rééquilibrage du marché du travail américain, consolidation de la croissance en zone euro, hausse des taux de la Banque du Japon… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Le sentiment des investisseurs à la suite des élections américaines de novembre a illustré la singularité du marché américain, marqué par la hausse des actions et l'appréciation du dollar.

La première semaine de Donald Trump à la Maison-Blanche est le reflet de son programme de campagne : contrôle de l'immigration, réductions d'impôts, déréglementation et protectionnisme accru. Bien que tous les détails de ses mesures politiques n'aient pas été divulgués, l'état d'esprit des investisseurs reste positif. Les marchés actions se sont redressés, soutenus par plusieurs facteurs : un certain optimisme sur les importations américaines qui ne seront pas toutes soumises à des droits de douane, l'assouplissement potentiel de la position de Trump sur les droits de douane à l'égard de la Chine et la dépréciation du dollar américain.

Malgré la phase d'incertitude entourant les politiques de l'administration Trump et les tarifs douaniers, les perspectives économiques globales restent encourageantes. Nous recherchons des opportunités potentielles sur les marchés d'actions mondiaux.

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :