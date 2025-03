Première mondiale : le ciment décarboné H-UKR 0% clinker de Hoffmann Green obtient un Avis Technique (ATEc)

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 10 mars 2025 – 8h00 CET : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce l’obtention d’un Avis Technique (ATEc) pour son ciment décarboné H-UKR, une première mondiale pour un ciment 0% clinker, confirmant une nouvelle fois le leadership technologique de la Société parmi les acteurs du secteur de la construction. Fruit de plus de sept années de recherche, d’essais rigoureux, de collaborations avec des experts de premier plan et de millions d’euros investis, cette validation confirme que le ciment H-UKR satisfait aux exigences les plus élevées en matière de durabilité et de sécurité.



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : ciments-hoffmann@newcap.eu