Première installation EOSedge(TM) en Australie

L'hôpital universitaire Macquarie est le premier hôpital australien à permettre à ses patients de bénéficier d'examens avec EOSedge



Paris, 12 octobre 2020 - EOS imaging (Euronext, FR0011191766 - EOSI - Eligible PEA - PME), leader de l'imagerie médicale orthopédique 2D/3D et des solutions logicielles pour la modélisation anatomique 3D et la planification chirurgicale, annonce la première installation de sa nouvelle plateforme EOSedge(TM) en Australie, à l'hôpital universitaire Macquarie. L'Australie compte 23 installations du système EOS, la société réalise à présent la première installation de son nouveau système EOSedge dans ce pays.



Ouvert en 2010 et rattaché à une des plus prestigieuses universités du pays, l'hôpital universitaire Macquarie propose une nouvelle approche des soins de santé en Australie. Jouissant d'une excellente réputation mondiale dans le domaine de l'enseignement et de la recherche, cet établissement est également reconnu pour l'excellence des soins délivrés aux patients.