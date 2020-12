Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Première apparition du président algérien depuis son hospitalisation Reuters • 13/12/2020 à 18:25









ALGER, 13 décembre (Reuters) - Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a fait dimanche sa première apparition depuis son transfert en Allemagne, où il a été hospitalisé fin octobre après avoir contracté le nouveau coronavirus. "Je récupère (...) Je retrouverai mes capacités physiques dans une à deux semaines, peut-être trois", dit-il dans une vidéo diffusée sur Twitter. "Nous serons bientôt dans le pays pour continuer à construire une nouvelle Algérie", ajoute le chef de l'Etat, qui est âgé de 75 ans. Abdelmadjid Tebboune a succédé il y a un an à Abdelaziz Bouteflika, contraint par la rue à renoncer au pouvoir qu'il exerçait depuis 1999. (Hamid Ould Ahmed, version française Jean-Philippe Lefief)

