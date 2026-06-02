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Premier vol réussi pour l'Airbus A350-1000ULR de Qantas
information fournie par Zonebourse 02/06/2026 à 16:46

L'appareil développé par Airbus permettra à la compagnie australienne d'assurer pour la première fois des vols directs entre Sydney et Londres, avec une autonomie record.

Airbus annonce que le premier A350-1000ULR (Ultra Long Range) destiné à Qantas a effectué avec succès son vol inaugural à Toulouse. L'appareil, premier des 12 exemplaires commandés dans le cadre du programme Sunrise, a volé pendant 3 heures et 43 minutes à une altitude supérieure à 41 000 pieds.

Cette version de très long rayon d'action a été développée pour permettre des vols sans escale entre Sydney et Londres, soit près de 10 000 milles nautiques(18 522 km) et jusqu'à 22 heures de vol. Cette autonomie accrue repose notamment sur l'intégration d'un réservoir central arrière supplémentaire, qui ajoute environ 1 000 milles nautiques (1852 km) à la portée de l'appareil.

Le vol marque le début d'une campagne d'essais de deux mois destinée à certifier les modifications, notamment le nouveau système de carburant, un système de refroidissement des offices plus léger et plus efficace, ainsi que les dispositifs de ventilation et de contrôle de la température en cabine.

Le deuxième A350-1000ULR destiné à Qantas, dont la livraison est prévue en avril 2027, est en phase avancée d'assemblage final.

Pour rappel, Qantas a également commandé 12 A350-1000 standards pour ses futures opérations long-courriers.

Le titre Airbus est globalement stable peu après 16h30 à Paris. Il affiche néanmoins un repli de plus de 12% depuis le début de l'année dans un contexte de hausse du prix du kérosène, en lien avec l'actualité au Moyen-Orient.

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