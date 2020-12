Premier tirage de la ligne financement de 8,4M€ annoncée le 17 décembre 2020

Éragny-sur-Oise, France, le 24 décembre 2020 à 8h30 CET - Safe Orthopaedics (FR0013467123 - ALSAF), société spécialisée dans la conception, la fabrication et commercialisation de technologies pretes-a-l'emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence, annonce la mise en œuvre de la ligne de financement obligataire flexible annoncée le 17 décembre 2020, se décomposant en 24 tranches dégressives d'OCEANE et souscrite auprès du fonds Luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund

(l'« Investisseur »), par l'émission de 1.680 bons d'émission d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes d'une valeur nominale de 5.000 € chacune

(les « OCEANE »), décidée par le Président-Directeur Général le 23 décembre, le tirage de la première tranche d'OCEANE de ce premier programme étant prévu, selon le calendrier initial, en Janvier 2020. En raison de conditions favorables de marché, et conformément à la documentation de financement obligataire, ce premier tirage intervient avec quelques jours d'avance, suite à la proposition formulée par l'Investisseur. La Société tiendra à jour sur son site Internet (www.safeorthopaedics.com) (rubrique Investisseur > Documentation) un tableau de suivi des OCEANE et du nombre d'actions en circulation.