Premier semestre 2022

Forte progression des résultats

EBITDA : +34%

Résultat opérationnel courant : + 74%

Résultat net multiplié par 2,7

Croissance forte dans le Travail temporaire et dans l’Aéroportuaire

Le chiffre d’affaires du premier semestre affiche une progression de 18,5% à 1 118,7 M€, portée par toutes les

activités du Groupe et toutes les zones géographiques. A périmètre et change constants, la croissance s’établit

à 17,0% (+17,9% en France et +14,2% à l’International).

Dans le Travail temporaire (83,1% de l’activité de la période), le chiffre d’affaires du premier semestre ressort

à 929,3 M€ (2) en hausse de 10,3% par rapport à la même période de 2021 (+8,8% à périmètre et change

constants. Cette progression reflète la qualité de la croissance enregistrée par le Groupe au fil des trimestres

dans un marché toujours marqué par la pénurie des talents et impacté par les effets des tensions géopolitiques

sur le contexte économique.