Premier progresse grâce à un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs à ceux du quatrième trimestre

** Les actions de Premier PINC.O , fournisseur de services de santé, ont augmenté de 9,03 % à 26,64 dollars

** La société affiche des revenus de 262,9 millions de dollars au quatrième trimestre, supérieurs aux estimations des analystes de 247,7 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société annonce un bénéfice par action ajusté de 0,46 $ pour le quatrième trimestre, dépassant les attentes du marché de 0,34 $, grâce à des résultats meilleurs que prévu dans le segment des services de la chaîne d'approvisionnement

** Le groupe s'attend à ce que le chiffre d'affaires de l'exercice 26, hors Contigo Health, se situe entre 940 millions de dollars et 1 milliard de dollars et que le BPA ajusté se situe entre 1,33 et 1,43 dollar

** Le chiffre d'affaires et le BPA ajusté pour l'exercice 26 sont conformes aux attentes des analystes, à savoir 975,2 millions de dollars et 1,40 dollar, respectivement

** À la dernière clôture, l'action était en hausse de 15,23 % depuis le début de l'année