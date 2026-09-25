Premier procès aux États-Unis contre TikTok visant à vérifier les allégations selon lesquelles la plateforme aurait contribué à la crise de santé mentale chez les adolescents

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* TikTok fait face à son premier procès suite à l'accusation d'un État selon laquelle la conception de son application porterait préjudice aux adolescents

* Plus de 25 autres États ont également engagé des poursuites

* Ce procès pourrait lever le voile sur des détails concernant les activités de TikTok que l’entreprise a cherché à garder secrets

par Diana Novak Jones

Un jury de l’Alabama examinera les allégations de l’État selon lesquelles TikTok et sa société mère chinoise ByteDance auraient rendu la plateforme addictive pour les jeunes utilisateurs et induit les consommateurs en erreur quant à sa sécurité. Il s’agit de la première affaire contre l’entreprise à faire l’objet d’un procès dans le cadre du vaste litige concernant l’impact des réseaux sociaux sur le bien-être des adolescents.

Le procès, dont le coup d’envoi est prévu lundi devant le tribunal d’État de Montgomery et qui devrait durer deux à trois semaines, pourrait offrir un aperçu rare des coulisses de TikTok, qui a réglé à l’amiable des affaires précédentes devant faire l’objet d’un procès et s’est efforcée de soustraire au regard du public les détails de son fonctionnement.

La plainte de l’Alabama a été déposée l’année dernière par le procureur général de l’État, Steve Marshall, un républicain. Au moins 27 autres États ainsi que Washington, D.C., ont également engagé des poursuites.

TikTok a déclaré avoir conçu sa plateforme en faisant de la sécurité des adolescents une priorité absolue et a fait valoir que l’article 230 de la loi fédérale sur la décence dans les communications (Communications Decency Act) protège les plateformes en ligne de toute responsabilité concernant les contenus générés par les utilisateurs.

Les représentants du bureau du procureur général de l’Alabama et de TikTok, dont les activités américaines ont été transférées cette année à une entité dirigée par des investisseurs américains et détenue à 20 % par ByteDance, n’ont pas répondu aux demandes de commentaires concernant le procès.

L’Alabama affirme que le flux incessant de vidéos de TikTok en fait la plateforme de réseaux sociaux la plus addictive et que son algorithme pousse les jeunes utilisateurs vers des contenus de plus en plus intenses sur la violence et l’automutilation, contribuant ainsi à une crise de santé mentale chez les adolescents et provoquant une « explosion » du nombre de visites aux urgences pour automutilation dans l’État.

La plainte accuse TikTok d’avoir faussement prétendu limiter l’accès des jeunes utilisateurs aux contenus à caractère sexuel et violent afin que son application soit classée comme sûre pour les adolescents dans les boutiques d’applications gérées par Google, Apple et Microsoft , et d’avoir induit les utilisateurs en erreur quant à l’accès du gouvernement chinois aux données des utilisateurs américains.

L’État réclame des sanctions et d’autres mesures de réparation.

DOCUMENTS EXPURGÉS, DOSSIERS SOUS SCEAU

La décision de TikTok de régler à l’amiable des affaires clés et ses efforts pour sceller ou expurger largement les dossiers judiciaires ont empêché une grande partie des preuves concernant les activités de cette société privée d’être rendues publiques.

Outre les poursuites engagées par les États, TikTok fait l’objet de milliers de poursuites judiciaires intentées par des particuliers, des districts scolaires et des municipalités concernant son impact présumé sur la santé mentale des jeunes utilisateurs. Meta Platforms META.O , Snap Inc SNAP.N et YouTube (filiale d’Alphabet) GOOGL.O sont également parties défenderesses dans bon nombre de ces affaires.

TikTok avait réglé à l'amiable toutes les affaires sélectionnées pour être jugées à son encontre, y compris les plaintes déposées par cinq jeunes et un district scolaire du Kentucky .

La plainte déposée par l’Alabama affirme que TikTok demande à ses utilisateurs de déclarer eux-mêmes leur âge, mais qu’elle leur permet également de contourner ses questions à ce sujet en visionnant des vidéos sans créer de compte, ce qui permet tout de même à l’entreprise de collecter des données sur leurs habitudes de visionnage. L’absence de restriction d’âge efficace rend totalement inutile une fonctionnalité telle que le « Mode Enfants », qui sélectionne du contenu adapté aux jeunes utilisateurs, selon la plainte.

L’État affirme également que la plateforme enferme les enfants dans ce qu’on appelle des « bulles de filtrage », leur proposant des contenus de plus en plus intenses sur des sujets qui captent leur attention, y compris des contenus violents ou préjudiciables.

Le mois dernier, Meta a conclu un accord global de 17,1 milliards de dollars avec 47 États, Washington, D.C. et des territoires américains. Meta, qui n’a pas reconnu avoir commis de faute, a accepté de modifier l’accès des adolescents à Instagram et Facebook dans le cadre de cet accord et a subordonné le versement de 5 milliards de dollars à l’adoption de ces conditions par TikTok, Snap et YouTube. TikTok ne s’est pas exprimé publiquement au sujet de cet accord.