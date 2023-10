Premier jour de cotation pour Sandoz, désormais indépendante de Novartis

(AOF) - Sandoz « entre dans une nouvelle ère en tant qu’entreprise indépendante, champion européen des médicaments génériques et biosimilaires ». La société indique que la séparation d’avec sa maison-mère Novartis, annoncée en août, a été « finalisée avec succès » et que la cotation du titre à la Bourse de Zurich, Six, a eu lieu pour la première fois ce 4 octobre, les actions de Sandoz étant intégrées dans les principaux indices de la place helvétique, notamment au Swiss Performance Index (SPI) et au Swiss Leader Index (SLI)

Le titre Sandoz cote 22,74 francs suisses après avoir atteint 25,19 francs suisses plus tôt dans la matinée.

Novartis a déjà émancipé son ex-filiale ophtalmique Alcon, introduite sur le SIX Swiss Exchange au printemps 2019 à la bourse de Zurich.

" Aujourd'hui marque le début d'une nouvelle ère pour Sandoz en tant qu'entreprise indépendante, mais notre mission reste inchangée : être pionnier de l'accès pour les patients ", déclare Gilbert Ghostine, Président du conseil d'administration de Sandoz. " C'est ce que nous faisons le mieux, ce que nous avons toujours fait le mieux et ce que nous ferons toujours le mieux : mettre des médicaments de qualité à la disposition du plus grand nombre de patients, en tous lieux et par tous les moyens, y compris les plus novateurs ".