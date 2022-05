Premier immeuble de logements réalisé intégralement en béton décarboné HOFFMANN 0% clinker

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 10 mai 2022 – 18h00 CEST : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la réalisation d’un immeuble R+6 (six étages) construit intégralement à partir de béton décarboné Hoffmann à Genève en Suisse avec le groupe de Construction Maulini.





Un an après avoir signé son premier contrat à l’international avec le Groupe Suisse de construction Maulini, les coulages de béton élaboré avec du ciment H-UKR d’Hoffmann s’accélèrent et servent actuellement à la construction intégrale d’un immeuble de six étages (fondations, poteaux, poutres, planchers et voiles) dans la ville de Genève. Il s’agit du premier immeuble en Europe de logements collectifs réalisé à 100% en béton décarboné 0% clinker.





