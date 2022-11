Premier essai clinique évaluant le glenzocimab dans l’infarctus du myocarde

Pour recevoir toute l'information financière d'Acticor Biotech en temps réel, faites-en la demande par mail à acticor@newcap.eu



Grâce à un partenariat entre l'Université de Birmingham et Acticor Biotech, des patients victimes d'une crise cardiaque seront traités pour la première fois avec glenzocimab, une nouvelle classe de médicaments prometteurs.



Ce nouveau médicament susceptible d'améliorer les conditions de vie à long terme des patients victimes d'un infarctus du myocarde va être testé au Royaume-Uni.



À la suite de la signature d'un partenariat entre l'Université de Birmingham et Acticor Biotech, un nouvel essai clinique appelé LIBERATE se déroulera dans deux hôpitaux de soins aigus au Royaume-Uni : le Queen Elizabeth Hospital, à Birmingham et le Northern General Hospital, à Sheffield.