Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Premier décès lié au coronavirus recensé en Syrie Reuters • 30/03/2020 à 00:02









AMMAN, 30 mars (Reuters) - Le ministère syrien de la Santé a annoncé dimanche son premier décès lié à l'épidémie de coronavirus, où neuf cas confirmés ont été recensés à ce jour, alors que les médecins affirment qu'il y en a beaucoup plus. Les autorités, qui nient toute dissimulation, ont imposé un confinement et pris des mesures drastiques, notamment un couvre-feu nocturne dans tout le pays, afin d'enrayer la pandémie. Les Nations Unies ont indiqué qu'il y avait un haut risque d'épidémie en Syrie en raison d'un système de santé fragile, dévasté par une guerre qui dure depuis neuf ans, et du manque d'équipements nécessaires à la détection du virus. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti que le pays avait une capacité limitée pour faire face à une propagation rapide du virus. (Suleiman Al-Khalidi, avec Samar Hassan au Caire, Kinda Makieh à Damas et Ahmad Rasheed à Bagdad; version française Arthur Connan)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.