Premier décès dû au coronavirus parmi les employés d'Eramet

PARIS, 26 mai (Reuters) - Eramet a connu un premier décès lié à une infection au coronavirus, a annoncé mardi Christel Bories, la PDG du groupe minier et métallurgique français, lors de l'assemblée générale des actionnaires. Elle a précisé qu'il s'agissait d'une employée de la Comilog, filiale gabonaise, qui est morte dimanche. Le dispositif de recherche de cas contacts dans son entourage a été mis en place. (Benjamin Mallet, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées ERAMET Euronext Paris +4.25%