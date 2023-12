Premier closing institutionnel de Revaia Growth II à 150 millions d'euros

(AOF) - Revaia, spécialiste de l'investissement dans l'innovation responsable, a annoncé le premier closing institutionnel de son deuxième fonds, Revaia Growth II, à hauteur de 150 millions d'euros. Le succès de cette levée de fonds témoigne de la solidité de la stratégie de Revaia et de sa base de soutiens robuste. Au-delà des trois investissements déjà réalisés via ce fonds (Mews, Coralogix, Kaiko), Revaia prévoit d’investir dans 12 autres sociétés à partir de la série B.

Les investisseurs de Revaia Growth II incluent des fonds souverains, des investisseurs institutionnels, des family offices et des particuliers fortunés de toute l'Europe.

Le fonds bénéficie du renouvellement du soutien de partenaires historiques, dont Bpifrance (en fonds propres et via le fonds MC4, géré pour le compte de l'Etat dans le cadre de France 2030), et en attire de nouveaux tels que le Fonds européen d'investissement, CAPSSA, CARAC et UMR.

A travers les fonds et les véhicules de co-investissement qu'elle gère, Revaia est désormais soutenue par une vingtaine d'investisseurs institutionnels et plus de 130 family offices, particuliers fortunés et entrepreneurs.