Premier cas de coronavirus au Lesotho, dernier pays d'Afrique encore épargné

JOHANNESBURG, 13 mai (Reuters) - Le Lesotho a fait état mercredi de son premier cas confirmé de contamination au nouveau coronavirus, devenant ainsi le dernier pays d'Afrique touché par la pandémie. Le ministère de la Santé du Lesotho a dit avoir effectué 81 tests auprès de voyageurs venus d'Afrique du Sud et d'Arabie saoudite et l'un d'eux s'est révélé positif. Les résultats de 301 autres tests sont attendus. Le Lesotho, pays de haute altitude, entièrement enclavé dans le territoire de l'Afrique du Sud, avait jusqu'ici été épargné par la pandémie qui a largement affecté son voisin, où plus de 10.000 cas ont été signalés. Selon un décompte de Reuters basé sur les chiffres officiels et les données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Afrique comptait à 12h45 GMT mercredi, 69.764 cas confirmés de contamination et 2.421 décès dus au COVID-19. L'épidémie, qui a émergé en décembre du centre de la Chine, touche désormais 210 pays et territoires dans le monde, avec un bilan de 4,28 millions de cas confirmés et 290.868 décès, selon les calculs de Reuters à partir des données officielles. <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Graphique interactif de suivi de la pandémie de coronavirus https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (Sisipho Skweyiya; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

