Premier Airbus A320neo pour Transavia, étape de sa stratégie de croissance

( ANP / EVA PLEVIER )

Transavia France a pris livraison mercredi de son premier Airbus A320neo, étape cruciale dans la stratégie de croissance de la compagnie aérienne low-cost du groupe Air France-KLM.

Jusqu'ici, Transavia exploitait uniquement des Boeing 737 d'ancienne génération. L'A320neo, monocouloir vedette du constructeur européen, marque le début du passage du transporteur à une flotte 100% Airbus, processus qui devrait être bouclé d'ici au début de la prochaine décennie.

Sorti des chaînes d'assemblage de l'usine Airbus à Toulouse, l'appareil à la livrée blanche et verte, immatriculé F-GNEO, entamera lundi ses rotations au départ de Paris-Orly par Porto (Portugal). D'ici à la fin de l'année, 13 A320neo voleront sous les couleurs de Transavia, sur une flotte de 81 appareils au total.

En cinq ans, le transporteur aura ainsi plus que doublé le nombre de ses appareils et l'A320neo constitue un "outil admirable" pour soutenir la poursuite de sa croissance, en permettant notamment de réduire de 10% les coûts unitaires, a affirmé le PDG Olivier Mazzucchelli, lors d'une conférence de presse au centre de livraison d'Airbus à Toulouse.

A l'intérieur de l'appareil, on retrouve le revêtement vert pomme emblématique de Transavia sur les 186 sièges. Low-cost oblige, pas d'écran individuel, mais une prise USB de recharge est disponible.

Et la compagnie, qui fait payer un supplément pour les bagages enregistrés en soute, a opté pour les plus grands rangements de bagages cabine du catalogue Airbus pour faciliter le "Tetris" des valises à l'embarquement, selon le directeur général de Transavia, Nicolas Hénin.

Spécialiste du court et moyen-courrier, Transavia, qui a transporté 13 millions de personnes en 2023, a étendu son réseau ces dernières années, de Dubaï au Cap-Vert en passant par Louxor (Egypte) et Rovaniemi (Finlande), mais aussi en France, pour plus de 200 liaisons au total.

La compagnie va encore se renforcer à Orly avec le recentrage prévu, à l'horizon 2026, des opérations d'Air France à Paris-Charles-de-Gaulle.

Transavia va en effet reprendre les créneaux de la compagnie tricolore à Orly, stratégiques puisque la plateforme, proche de la capitale et bientôt desservie par le métro, ne peut pas accueillir davantage de vols.