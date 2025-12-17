PREDILIFE : Une avancée scientifique majeure contre le cancer du sein - Validation de la stratégie globale de MammoRisk

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 17 DÉCEMBRE 2025

Une avancée scientifique majeure contre le cancer du sein

Validation de la stratégie globale de MammoRisk

Villejuif, France, le 17 décembre 2025 à 18h30 CET – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920) (la « Société »), spécialiste des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée relaie les résultats de l'étude américaine WISDOM, publiés le 12 décembre 2025 dans la revue JAMA , en faveur des stratégies de dépistage du cancer du sein fondées sur le risque.

L'étude WISDOM ( Women Informed to Screen Depending on Measures of Risk ) est un essai clinique randomisé ayant inclus plus de 28 000 femmes âgées de 40 à 74 ans, comparant une stratégie de dépistage annuel standard du cancer du sein à une stratégie de dépistage personnalisée en fonction du niveau de risque individuel.

Les résultats montrent que les cancers du sein de stade avancé (IIB et plus, ce qui inclut notamment les cancers métastatiques), ont vu leur nombre diminué de 37,5% dans le groupe bénéficiant du dépistage en fonction du risque [1] .

Ces résultats s'inscrivent dans une dynamique internationale visant à faire évoluer les pratiques de dépistage du cancer sein vers des approches plus personnalisées. En Europe, cette approche est évaluée dans le cadre de l'étude MyPeBS [2] (My Personal Breast Screening) sur 53 000 femmes, qui s'appuie sur le test MammoRisk développé par Predilife.

MammoRisk a été construit sur la même base d'apprentissage que le modèle de prédiction utilisé dans l'étude américaine comprenant environ 1 000 000 de femmes.

De plus, les performances du modèle MammoRisk ont récemment été validées sur une nouvelle base de 230 000 femmes au Royaume-Uni [3] et ont présenté des performances équivalentes au modèle de prédiction américain.

Ces résultats apportent une validation scientifique majeure des stratégies de dépistage personnalisé du cancer du sein. Ils confirment la pertinence de MammoRisk et soutiennent pleinement l'ambition de PREDILIFE de déployer ces approches en Europe et aux États-Unis.

Pour en savoir plus : https://www.predilife.com

Contacts

Relations Investisseurs PREDILIFE

Stéphane Ragusa

Président Directeur Général

investisseurs@predilife.com Relations Presse CAPVALUE

01 80 81 50 00

info@capvalue.fr



[1] https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2842903

[2] www.mypebs.eu. Ce projet a reçu un financement de l'Union européenne dans le cadre du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 – convention de subvention n°755394

[3] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959804925009827