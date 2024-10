PREDILIFE : Signature du traité d'apport partiel d'actif relatif à la filialisation de Mammorisk

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 02 OCTOBRE 2024

Signature du traité d'apport partiel d'actif relatif à la filialisation de Mammorisk

Villejuif, France, le 02 octobre 2024 à 20H30 CET – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920) (la « Société »), spécialiste des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce la signature du traité d'apport partiel d'actif relatif à la filialisation de Mammorisk.

Le test MammoRisk bénéficie aujourd'hui d'une reconnaissance internationale au travers de l'étude MyPeBS dont les inclusions sont terminées. Les 53 000 femmes recrutées vont être suivies jusqu'en 2027 et les résultats sont attendus fin 2027. L'usage de MammoRisk devrait permettre un dépistage personnalisé réduisant d'environ 20% les cancers du sein métastatiques comparé au dépistage standard, et d'autant la mortalité actuelle de 12 000 décès/an rien qu'en France [1] . L'impact international est à proportion et les perspectives médicales et financières sont à la mesure de la taille du marché adressé qui concerne toutes les femmes de plus de 40 ans.

Afin d'accélérer le développement de cette activité et l'autonomie de son financement à l'international, Predilife a décidé de filialiser celle-ci dans une société détenue à 100% nommée MammoRisk en lui apportant sa branche d'activité. Un traité d'apport a été signé le 30 septembre 2024.

La valorisation de cet actif se fonde principalement sur l'évaluation du dispositif MammoRisk à 207,3 M€ effectuée par Sorgem Évaluation et communiquée le 25 avril 2024 [2] .

La procédure de l'Apport sera une procédure simplifiée telle que prévue par l'article L.236-22 du Code de commerce.

Les projets d'apport partiel d'actif ont été déposés le 1 er octobre 2024 au Greffe du tribunal de commerce de Créteil pour la société Predilife et le 1 er octobre 2024 au Greffe du tribunal de commerce de Nanterre pour la société.

Predilife pourra bénéficier de sources de financement complémentaires au travers d'investissements dans sa filiale dont elle prévoit de garder le contrôle.

À propos de Predilife

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction destinés à prévenir les principales maladies. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques et génétiques dans un cadre juridique sécurisé. La prédiction de ces risques individuels permet de proposer un protocole de suivi personnalisé et une identification plus précoce des pathologies.

Pour en savoir plus : https://www.predilife.com

Contacts

Relations Investisseurs PREDILIFE

Stéphane Ragusa

Président Directeur Général

investisseurs@predilife.com Relations Presse CAPVALUE

01 80 81 50 00

info@capvalue.fr



[1] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32853342/

[2] https://www.predilife.com/communiques-et-publications/valorisation-du-logiciel-mammorisk/