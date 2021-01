PREDILIFE : SIGNATURE D'UN ACCORD STRATEGIQUE POUR ACCEDER A LA BASE DE DONNÉES BIOMEDICALE UK BIOBANK

SIGNATURE D'UN ACCORD STRATEGIQUE POUR ACCEDER A LA BASE DE DONNÉES BIOMEDICALE UK BIOBANK

Un avantage concurrentiel majeur pour perfectionner le modèle de prédiction du cancer du sein

Paris, France, le 28 janvier 2021, 8h - PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste de solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, est heureux d'annoncer la signature d'un contrat de collaboration avec UK Biobank. L'accès à cette nouvelle base de données est un tremplin pour parfaire le modèle de prédiction de risque de cancer du sein pour aboutir à terme au modèle le plus performant au monde.

UK Biobank, une étude regroupant les données de 500 000 britanniques

Unique au monde par sa taille et la richesse de ses data, le projet scientifico-médical UK Biobank a coûté plus de 200M€[1], financés premièrement par le Welcome Trust et le Medical Research Council. Créée en 2006, cette vaste base de données vise à améliorer la prévention, le diagnostic et le traitement de plusieurs maladies dont les cancers, les maladies du cœur ou encore le diabète. Cette étude réunit à ce jour les données médicales et les échantillons biologiques de 500 000 volontaires de 40 à 69 ans. Destiné aux scientifiques agréés, UK Biobank permet d'étudier les interactions existant entre les gènes, les styles de vie et l'environnement et de comprendre le rôle respectif de ces facteurs sur les risques de développer certaines maladies.

Une nouvelle étape pour parfaire le modèle de prédiction de risque de cancer du sein

En validant le projet de recherche de PREDILIFE, UK Biobank permet à la société d'accéder aux données de 250 000 femmes collectées auprès des médecins du Royaume-Uni et à 800 000 données de génotypage sur l'ensemble de la base. PREDILIFE aura accès à ces données pour valider son modèle de prédiction de risque de cancer du sein. Les résultats issus de ce travail appartiendront à Predilife qui en aura la libre exploitation commerciale. Les données elles-mêmes resteront la propriété de UK Biobank.

« Nous nous félicitons de cette collaboration qui nous fournit un accès à une base de données unique au monde. Notre objectif est d'aboutir au modèle de prédiction de risque de cancer du sein le plus performant au monde en associant données médicales, historiques et génétiques pour adresser ensuite toute la population générale » déclare Stéphane Ragusa, PDG Fondateur de PREDILIFE.

Contacts

Relations Investisseurs

PREDILIFE

Stéphane Ragusa

Président Directeur Général

Pierre Verdet

Directeur Général Délégué

investisseurs@predilife.com

Relations Presse

CAPVALUE

01 80 81 50 00

info@capvalue.fr

A propos de la base de données UK BIOBANK

UK Biobank est une base de données biomédicales et une ressource de recherche à grande échelle, contenant des informations génétiques et sanitaires approfondies provenant d'un demi-million de participants britanniques. La base de données est régulièrement enrichie de données supplémentaires et est accessible dans le monde entier aux chercheurs agréés qui entreprennent des recherches essentielles sur les maladies les plus courantes et les plus mortelles. Elle contribue grandement à l'avancement de la médecine et des traitements modernes et a permis plusieurs découvertes scientifiques qui améliorent la santé humaine

A propos de PREDILIFE

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction, pouvant permettre à chaque personne de définir son profil de risque quant à la survenance de maladies graves. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques, génétiques, imagerie... PREDILIFE vise dans un premier temps à commercialiser en Europe Mammorisk®, un test de prédiction de risque de cancer du sein.

Pour en savoir plus : http://www.predilife.com

[1] https://www.ukbiobank.ac.uk/media/f32lged4/funding-uk-biobank-summary.pdf