PREDILIFE : RÉSULTATS DE L'ÉTUDE IPSOS PORTANT SUR LA SANTE ET LE BIEN-ÊTRE DES SALARIÉS : 79% DES SALARIÉS INTÉRESSÉS PAR LE BILAN PRÉDICTIF DE PREDILIFE

RÉSULTATS DE L'ÉTUDE IPSOS PORTANT SUR LA SANTE ET LE BIEN-ÊTRE DES SALARIÉS :

79% DES SALARIÉS INTÉRESSÉS PAR LE BILAN PRÉDICTIF DE PREDILIFE

Villejuif, France, le 25 mars 2024 à 08H30 CET – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste des méthodes d'intelligence artificielle permettant de prédire les risques de pathologies pour une médecine personnalisée a souhaité poursuivre l'étude initiée avec l'institut IPSOS en 2023, portant sur la santé au travail. Ce deuxième volet vise à apporter des éclairages sur les impacts des changements de société sur les salariés et leurs attentes en matière de bien-être et de santé, notamment en ce qui concerne l'allongement de la durée du travail. Dans le cadre de cette nouvelle enquête, 1 500 employés français âgés de 18 à 65 ans, travaillant dans des entreprises privées ou semi-publiques comptant plus de 50 salariés, ont été interrogés.

Plusieurs enseignements clés se dégagent de cette étude :

1. La santé et le bien-être, un facteur déterminant pour attirer et fidéliser les salariés : avec seulement 44% des salariés se sentant à la fois bien et motivés dans leur travail, 81% des personnes interrogées jugent les initiatives de l'entreprise en matière de bien-être des salariés (hors mutuelle) comme un critère de sélection, tandis que 82% les considèrent comme un facteur de fidélisation. Ainsi, les initiatives en faveur de la santé arrivent en 3 ème position juste après les conditions de travail et les valeurs de l'entreprise mais avant les avantages salariés type dotations vacances et titres restaurants.

2. Une forte légitimité des entreprises à développer des initiatives en lien avec la santé : 76% des salariés trouvent légitime que l'entreprise s'investisse dans la prévention de la santé des collaborateurs.

3. Le bilan prédictif de Predilife, levier innovant et facteur d'engagement : les attentes des salariés en matière de bien-être et de santé dépassent largement les actions actuellement mises en place par les entreprises. Avec moins de la moitié des salariés s'estimant proactif concernant la gestion de leur santé, les bilans prédictifs apparaissent comme une opportunité de remédier à cette situation. Ainsi, 79% des salariés expriment un intérêt pour la possibilité de bénéficier d'un bilan prédictif offert par l'entreprise, intérêt qui s'accroît avec l'allongement de la durée de travail et 94% d'entre eux souhaiteraient bénéficier d'un suivi annuel.

Stéphane Ragusa déclare : « Les entreprises sont désormais confrontées à la nécessité de se réinventer dans les avantages qu'elles offrent à leurs salariés. La santé des collaborateurs est devenue un levier d'action crucial pour contrer la montée des arrêts de travail et la baisse d'engagement des salariés. La demande croissante en matière de prise en charge de la santé découle de facteurs structurels tels que la pénurie des médecins et le recul de l'âge de la retraite. Offrir des avantages axés sur la santé représente un système gagnant-gagnant qui s'intègre progressivement aux offres traditionnelles d'avantages sociaux. »

A propos de PREDILIFE

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction destinés à prévenir les principales maladies. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques et génétiques dans un cadre juridique sécurisé. La prédiction de ces risques individuels permet de proposer un protocole de suivi personnalisé et une identification plus précoce des pathologies.

Pour en savoir plus : www.predilife.com

