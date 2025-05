PREDILIFE : RÉSULTATS ANNUELS 2024 - PERSPECTIVES DE CROISSANCE ET DE PARTENARIAT 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 15 MAI 2025

RÉSULTATS ANNUELS 2024

PERSPECTIVES DE CROISSANCE ET DE PARTENARIAT 2025

Villejuif, France, le 15 mai 2025 à 08H00 CET – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste des méthodes d'intelligence artificielle permettant de prédire les risques de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce aujourd'hui ses résultats annuels 2024, arrêtés par le conseil d'administration du 14 mai 2025. Les procédures d'audit sur les comptes sociaux et consolidés sont en cours.

Une dynamique de croissance soutenue en 2024

L'année 2024 a été marquée par une nouvelle étape dans la croissance de notre activité, avec 2 200 bilans prédictifs vendus, soit une hausse de 120% par rapport à 2023 (1 000 bilans). Le chiffre d'affaires atteint 493 K€, en progression de 55% par rapport aux 317 K€ réalisés l'année précédente. Cette dynamique est encore plus marquée du côté des produits constatés d'avance (PCA), qui reflètent les ventes de fin d'année et s'élèvent à 449 K€ en 2024, soit une augmentation de 174% par rapport aux 164 K€ enregistrés fin 2023. Ces résultats confirment l'attractivité croissante de notre offre et la solidité de notre développement.

La valorisation de MammoRisk : une création de valeur structurante pour l'avenir

Les inclusions des 53 000 femmes dans l'étude clinique européenne MyPeBS [1] se sont achevées fin 2023, marquant une étape majeure dans le déroulement de cette étude de référence, sur le dépistage personnalisé du cancer du sein. Ce succès opérationnel garantit que l'étude ira à son terme, le suivi des participantes se poursuivant jusqu'à l'annonce des résultats en 2027.

Dans ce contexte, Predilife a fait procéder à une évaluation de l'activité MammoRisk, en amont de sa filialisation.

Avec un marché adressable de plus de 100 millions de femmes en Europe, le potentiel de développement est considérable, d'autant que MammoRisk est le seul test retenu dans l'étude pour la population générale.

La valeur d'une licence attribuée à un laboratoire pharmaceutique a été estimée à 207 M€, un montant confirmé par le commissaire aux apports.

PERSPECTIVES 2025

Predilife confirme sa perspective de croissance pour 2025

La progression des ventes en 2025 s'inscrit dans un contexte où les attentes des salariés en matière de santé sont de plus en plus fortes. Selon la nouvelle enquête IPSOS-Predilife [2] , 87% des salariés estiment que leur entreprise doit investir davantage dans leur santé, et ce sujet arrive désormais au troisième rang des critères de fidélité à l'employeur. Ces résultats confirment la pertinence de notre offre de bilans prédictifs, qui répond à une demande croissante des entreprises soucieuses de proposer des actions concrètes de prévention à leurs collaborateurs.

Un doublement des ventes sur l'année 2025 est de nouveau attendu.

Une recherche de partenaires stratégiques pour MammoRisk

La filiale MammoRisk, dédiée à la prévention du cancer du sein, dispose d'une identité bien établie dans l'écosystème de la santé, grâce à son positionnement sur l'une des principales pathologies mondiales. Afin d'accompagner son développement et tirer parti de son potentiel, plusieurs discussions sont en cours avec différents acteurs.

Trois pistes de partenariat sont actuellement envisagées :

Un partenariat stratégique avec un laboratoire pharmaceutique ;

Une prise de participation par des fonds d'investissement ou Family Offices ;

Une introduction en bourse, sur un marché européen ou américain, afin d'ouvrir l'accès à des financements adaptés à l'ambition portée par MammoRisk.

Des intermédiaires ont été mandatés en France et en Suisse afin de réaliser une opération structurante en 2025.

Stéphane Ragusa, Président-Directeur général de la Société déclare :

« Le doublement des ventes de bilans auprès des entreprises et la valorisation de MammoRisk sont les deux éléments résumant l'année 2024. En 2025, nous visons encore un doublement des ventes, et une actualisation de la valeur de MammoRisk via un partenariat financier structurant ».

Analyse des résultats annuels :

En euros 2024 2023 Chiffre d'affaires 493 202 317 794 Autres produits d'exploitation 5 534 12 952 Charges d'exploitation (4 496 935) (4 176 922) Résultat d'exploitation (3 998 200) (3 846 176) Résultat net (4 264 749) (4 224 108) Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 1 425 811 3 436 484

Au cours de l'exercice 2024, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 493 K€ contre un chiffre d'affaires de 317,7 K€ en 2023, grâce à la croissance de la vente des bilans prédictifs à des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité. De plus, il est à noter que la Société dispose de 449 K€ de produit constaté d'avance résultant de commandes passées en 2024 et restant à réaliser en 2025.

La perte d'exploitation de la Société s'est élevée à 3 999 551 euros au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024 contre une perte d'exploitation de 3 839 900 euros au cours de l'exercice précédent. La perte nette du Groupe de l'exercice 2024 s'est élevée à 4 264 749 euros contre une perte nette de 4 224 108 euros pour l'exercice 2023.

Au 31 décembre 2024, la position de trésorerie du Groupe s'élevait à 1 425,8 K€ contre 3 436,4 K€ l'exercice précèdent.

Mise à disposition du rapport financier annuel 2024

Le rapport financier annuel au 31 décembre 2024 sera mis à disposition du public au plus tard le 30 mai 2025. Il sera disponible sur le site de Predilife, https://www.predilife.com , dans la rubrique Investisseurs/ rapports financiers.

