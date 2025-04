PREDILIFE : REPORT DE LA PUBLICATION DES RESULTATS ANNUELS 2024 ET DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2024

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 30 AVRIL 2025

REPORT DE LA PUBLICATION DES RESULTATS ANNUELS 2024 ET DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2024

Villejuif, France, le 30 avril 2025 à 18H30 CET – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920) (la « Société »), spécialiste des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce le report de la publication de ses résultats annuels 2024, initialement prévue ce jour.

La filialisation de MammoRisk, opération structurante, engendre des travaux additionnels de consolidation et de traitement comptable. En conséquence, un délai supplémentaire est nécessaire pour la finalisation des procédures d'audit.

La société publiera ses résultats annuels 2024, au plus tard le 15 mai 2025 après bourse et le rapport financier annuel, au plus tard le 30 mai 2025, après bourse.

À propos de Predilife

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction destinés à prévenir les principales maladies. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques et génétiques dans un cadre juridique sécurisé. La prédiction de ces risques individuels permet de proposer un protocole de suivi personnalisé et une identification plus précoce des pathologies.

Pour en savoir plus : https://www.predilife.com

