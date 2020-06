PREDILIFE : Predilife : résultats de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire

Communiqué de presse

Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire de Predilife

PrediLife annonce que toutes les résolutions agréées par le conseil d'administration ont été adoptées par l'Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires

Paris, France, le 10 juin 2020

PrediLife (FR0010169920, ALPRE), société qui développe des tests de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce aujourd'hui que l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de PrediLife s'est tenue le 8 juin 2020, à huis clos, hors de la présence physique des actionnaires ou des autres personnes ayant le droit d'y assister, conformément aux dispositions de l'Ordonnance n° 2020-231 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19, avec un quorum de 89,75 %.

L'ensemble des résolutions agréées par le conseil d'administration, tant à titre ordinaire qu'extraordinaire, ont été adoptées à l'unanimité et notamment :

l'approbation des comptes annuels et consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2019 ;

l'affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2019 ;

le renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de Mazars ;

le renouvellement de l'autorisation donnée au conseil d'administration pour mettre en œuvre un programme de rachat de ses propres actions ;

le renouvellement des autorisations financières accordées au conseil d'administration pour procéder à des augmentations de capital avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;

Le résultat du scrutin par résolution est disponible sur le site internet de PrediLife, www.predilife.com, dans la rubrique Investisseurs / Documentation.

Situation de la Société dans le cadre de l'épidémie de covid-19

Nous avons enrichi notre offre avec la téléconsultation et nous avons poursuivi l'embauche de commerciaux pour élargir le nombre de médecins prescripteurs. Notre laboratoire de l'Institut Curie est pleinement opérationnel pour réaliser les tests génétiques et ceux-ci ont pu être réalisés au cours des semaines précédentes.

Contacts

Predilife

Stéphane Ragusa

Président Directeur Général

Pierre Verdet

Directeur Général Délégué

investisseurs@predilife.com

