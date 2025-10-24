PREDILIFE : Predilife met à disposition son rapport financier semestriel 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 24 OCTOBRE 2025
Predilife met à disposition son rapport financier semestriel 2025
Villejuif, France, le 24 octobre 2025 à 18h30 CET – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920) (la « Société »), spécialiste des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2025.
Il est disponible sur le site de Predilife, www.predilife.com dans la rubrique Predilife – communiqués et publications – Communication financière.
À propos de Predilife
PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction destinés à prévenir les principales maladies. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques et génétiques dans un cadre juridique sécurisé. La prédiction de ces risques individuels permet de proposer un protocole de suivi personnalisé et une identification plus précoce des pathologies.
Pour en savoir plus : https://www.predilife.com
Contacts
Relations Investisseurs PREDILIFE
Stéphane Ragusa
Président Directeur Général
investisseurs@predilife.com
Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des rapports financiers et d'audit semestriels/examens réduits
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/94804-communique-de-presse-_-rfs-2025_def2.pdf
