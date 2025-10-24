 Aller au contenu principal
PREDILIFE : Predilife met à disposition son rapport financier semestriel 2025
information fournie par Actusnews 24/10/2025 à 18:30

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 24 OCTOBRE 2025

Predilife met à disposition son rapport financier semestriel 2025

Villejuif, France, le 24 octobre 2025 à 18h30 CET – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920) (la « Société »), spécialiste des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2025.

Il est disponible sur le site de Predilife, www.predilife.com dans la rubrique Predilife – communiqués et publications – Communication financière.

À propos de Predilife

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction destinés à prévenir les principales maladies. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques et génétiques dans un cadre juridique sécurisé. La prédiction de ces risques individuels permet de proposer un protocole de suivi personnalisé et une identification plus précoce des pathologies.

Pour en savoir plus : https://www.predilife.com

Contacts
Relations Investisseurs PREDILIFE
Stéphane Ragusa
Président Directeur Général
investisseurs@predilife.com

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mpmek5RqYmjIm55vk8mXa2WUmZpll5XGl2bGmGKZaZmZmWtmypxnb8rJZnJlnWVq
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des rapports financiers et d'audit semestriels/examens réduits

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/94804-communique-de-presse-_-rfs-2025_def2.pdf

Valeurs associées

PREDILIFE
3,1400 EUR Euronext Paris 0,00%
© Actusnews.

