PREDILIFE : PREDILIFE ETEND SON RESEAU DE DISTRIBUTION AU MOYEN ORIENT

Paris, France, le 30 mars 2021, 18h - CET - PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste de solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, a signé un accord de distribution avec Mena Medical Development pour la distribution de Mammorisk® au Moyen Orient.

Hausse du cancer du sein au Moyen-Orient : le temps de l'action

Premier cancer chez la femme dans le monde, le cancer du sein est devenu une priorité de santé publique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord1, où les femmes y sont touchées à un âge plus jeune et à des stades de maladie plus avancés que dans les pays occidentaux2.

Le test prédictif MammoRisk® développé en collaboration avec l'Institut Gustave Roussy à Paris, et le Breast Cancer Screening Consortium aux Etats-Unis, est un test intégrant les principaux facteurs de risque du cancer du sein. Il permet au médecin d'évaluer, chez les femmes dès 40 ans, la probabilité de développer un cancer du sein invasif dans les 5 ans, et de leur proposer un programme de dépistage et de suivi adapté à leur risque individuel.

Des mesures de prévention pour permettre une détection précoce doivent être implémentées. Les solutions développées par PREDILIFE sont une opportunité de réduire les risques de mortalité.

Distribution de Mammorisk® par Mena Medical Development au Moyen-Orient et en Afrique du Nord

C'est dans ce contexte que PREDILIFE a confié à MMD le développement commercial de Mammorisk® au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Mena Medical Development fait partie du groupe MMD spécialisé dans la distribution d'équipements médicaux. MMD garantit l'accès et développe des partenariats stratégiques avec des fournisseurs internationaux et des distributeurs renommés de la région MENA.

L'équipe qualifiée et trilingue (arabe, anglais, français) de MMD s'assure de la satisfaction de ses clients en offrant des solutions appropriées et personnalisées. Fort de dix années d'opérations dans le domaine de la santé, MMD est devenu un partenaire de référence de nombreux fabricants dans plus de 20 pays.

Plus d'informations : https://mena-md.com/

« La signature de ce partenariat ouvre la voie du développement commercial de Mammorisk® dans une zone géographique à haut potentiel où les marchés sont en pleine expansion. Nous avons toute confiance en l'expertise de MMD pour implanter la solution Mammorisk® au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. » déclare Stéphane Ragusa, PDG Fondateur de PREDILIFE.

A propos de PREDILIFE

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction, pouvant permettre à chaque personne de définir son profil de risque quant à la survenance de maladies graves. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques, génétiques, imagerie... PREDILIFE commercialise en Europe Mammorisk®, un test de prédiction de risque de cancer du sein. La société a par ailleurs commencé à étendre cette offre à d'autres pathologies graves notamment le cancer du col de l'utérus et de la prostate.

Pour en savoir plus : http://www.predilife.com

