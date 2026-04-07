PREDILIFE : Predilife détaille sa stratégie industrielle et financière

Predilife détaille sa stratégie industrielle et financière

Villejuif, France, le 7 avril 2026 à 8H00 CET – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920) (la « Société »), est spécialiste des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée.

Predilife dispose aujourd'hui d'actifs de propriété intellectuelle de valeur qui peuvent être l'objet de licences ou exploités en interne après investissements commerciaux. Les marchés sont multiples car nos tests peuvent être commercialisés via différents canaux : hôpitaux, médecins de ville, entreprises pour leurs salariés. Les pays sont aussi multiples avec des hôpitaux clients en France, une étude clinique européenne et un test de cancer du sein issu de données américaines.

Pour maximiser le retour sur investissement, il convient de se concentrer sur les segments avec le plus d'atout et qui sont en amont : accès aux données, modèles de risques à base d'IA, agrément des dispositifs médicaux. Après ces étapes de R&D et de règlementaire, la société peut aller jusqu'à la preuve de concept commercial mais le passage à grande échelle doit être réalisé en partenariat avec des acteurs industriels ou financiers : cession pour des industriels ou Série B pour les fonds d'investissement.

Cette stratégie est mise en œuvre pour les trois principaux actifs :

MammoRisk en Europe

L'horizon jusqu'à la publication de l'étude est aujourd'hui d'environ 18 mois ce qui est une échéance permettant à de grands acteurs d'étudier la possibilité d'un partenariat.

Les résultats américains très positifs de décembre 2025 induisent aussi une très forte probabilité de succès de l'étude européenne MyPeBS qui a un protocole similaire [1] .

La valorisation de cet actif établie en 2024 à 200ME se trouve donc renforcée.

MammoRisk aux États-Unis

La soumission du dossier FDA de DenSeerisk qui inclut MammoRisk est en cours, nous attendons le retour FDA au titre de l'exemption de frais au titre des PME.

Le seul concurrent ayant un agrément FDA pour prédire le risque a levé 15M$ pré FDA et 43M$ post FDA ce qui atteste de la valeur de cet actif [2] . De plus ce concurrent a un test plus limité, sans génétique, uniquement à partir de l'image.

Des démarches auprès d'acteurs américains sont d'ores et déjà engagées au pré FDA.

Tests prédictifs multi-pathologies et bilans de santé pour salariés

Ces tests sont diffusés aujourd'hui dans le cadre de bilans de santé auprès d'entreprises. Près de 10 000 salariés en ont été bénéficiaires. La preuve de concept commercial est ainsi largement faîte avec des grandes sociétés issues des secteurs du luxe, l'agroalimentaire, la distribution, l'énergie etc… mais aussi des accords de distribution avec les principaux courtiers. Cette activité reste néanmoins déficitaire avec une exploitation autonome. Elle a vocation à être reprise par un acteur de l'Assurance et des contacts ont été pris.

L'exploitation interne va être stoppée avec une suppression significative des effectifs concernés et un plan de continuation élaboré dans le cadre d'un redressement mi-avril 2026. Cette mesure permettra de limiter le cash burn mensuel et d'allonger l'horizon de trésorerie.

Horizon de trésorerie

Après versement du CIR 2025 déjà validé par le Ministère des Finances, la trésorerie de la société sera d'environ 300kE et le cash burn de l'ordre de 40kE/mois après mise en œuvre de ces mesures, soit un horizon jusqu'à décembre 2026.

Publication des comptes

La société publiera ses résultats annuels 2025, au plus tard le 15 mai 2026 après bourse et le rapport financier annuel, au plus tard le 30 mai 2026, après bourse.

Pour en savoir plus : https://www.predilife.com

Contacts

Relations Investisseurs PREDILIFE

Stéphane Ragusa

Président Directeur Général

investisseurs@predilife.com Relations Presse CAPVALUE

01 80 81 50 00

info@capvalue.fr

[1] https://www.researchgate.net/publication/400993159_Abstract_PS3-01-12_Wisdom_and_mypebs_personalized_breast_cancer_screening_trials_operating_in_distinct_international_contexts

[2] https://www.businesswire.com/news/home/20251113374784/en/Clairity-Raises-%2443-Million-in-Series-B-to-Launch-First-FDA-Authorized-AI-Platform-for-Breast-Cancer-Risk-Prediction