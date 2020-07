PREDILIFE : Predilife annonce le versement d'un montant de 1ME de la part de BPI

Paris, France le 30 juillet 2020 à 18h00 CET - PREDILIFE (Euronext Growth Paris - FR0010169920 - ALPRE), société qui développe des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce le versement d'un montant de 1M euros de BPI France.

BPI France a octroyé à Predilife un prêt garanti par l'Etat (PGE) de 1M euros au taux de 2,35%. Le remboursement pourra s'échelonner sur une durée de 6 ans.

Stéphane Ragusa, PDG de Predilife déclare : « Ce prêt, combiné à l'augmentation de capital par voie de placement privé réalisée au premier semestre 2020 permet de consolider la situation financière de Predilife. Ces ressources supplémentaires vont permettre d'accélérer notre déploiement commercial. Notre cible concerne plus de 100 millions d'européennes qui peuvent bénéficier de notre test MammoRisk et l'enjeu est de les toucher le plus rapidement possible ».

