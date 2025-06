PREDILIFE : Mise à disposition du rapport financier annuel 2024

La valorisation de MammoRisk a fait l'objet de six études différentes dont une valorisation par le cabinet Sorgem Évaluation, qui a permis de fixer la valorisation retenue dans le cadre de l'opération d'apport de 207,3 M€ et de Grant Thorton, commissaires aux apports qui a conclu « Sur la base de nos travaux et à la date du présent rapport, nous sommes d'avis que la valeur de l'apport partiel d'actif de la branche d'activité « Mammorisk® » s'élevant à 202 295 349 € n'est pas surévaluée et, en conséquence, que l'actif net apporté est au moins égal au montant de l'augmentation de capital de la société bénéficiaire de l' apport partiel d'actif ».