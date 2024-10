PREDILIFE : Le Groupe Rocher prend une initiative majeure pour la santé des femmes et propose à ses collaboratrices de plus de 40 ans un bilan prédictif du cancer du sein en partenariat avec PREDILIFE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 21 OCTOBRE 2024

Villejuif, France, le 21 octobre 2024 à 18H30 CET – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920) (la « Société »), spécialiste des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce un partenariat avec le Groupe Rocher. Ce dernier offrira à ses salariées de plus de 40 ans un bilan prédictif du cancer du sein.

Le cancer du sein demeure une réalité préoccupante en France. Près d'1 femme sur 8 y sera confrontée au cours de sa vie 1 , faisant de ce cancer le plus fréquent et la première cause de décès par cancer chez les femmes. Face à ce constat, le Groupe Rocher et PREDILIFE s'unissent pour offrir aux collaboratrices du groupe l'opportunité de prendre en main leur santé de manière proactive grâce au bilan prédictif du cancer du sein.

Dans le cadre de sa politique Santé & Sécurité et à l'occasion d'Octobre Rose, le Groupe Rocher renforce ainsi son engagement en faveur de la santé de ses collaboratrices. À cette occasion, il propose à ses collaboratrices âgées de 40 ans et plus un bilan prédictif du sein. Cette initiative s'inscrit dans une démarche globale visant à garantir la sécurité, la santé et le bien-être de l'ensemble de ses collaborateurs. Le Groupe Rocher affirme ainsi sa volonté de construire un environnement de travail où chacun, individuellement et collectivement, peut s'épanouir et évoluer durablement.

Jeanne Renard , Directrice People & Mission du Groupe Rocher déclare : « La santé de nos équipes est au centre de nos préoccupations et de notre politique RH. Aujourd'hui, nous choisissons de nous engager dans la lutte contre le cancer du sein, et sommes heureux de pouvoir compter sur l'expertise de PREDILIFE, qui œuvre au quotidien à la prévention et à la diminution des maladies graves. »

Stéphane Ragusa , Président Directeur Général PREDILIFE déclare : « Nous sommes heureux de voir une belle entreprise comme le Groupe Rocher associée à nos services. La santé de nos clients et de nos collaborateurs est au cœur de nos missions respectives. »

Le Groupe Rocher est un groupe familial français fondé en 1959 et composé de près de 14 000 collaborateurs. Il compte aujourd'hui 8 marques (Yves Rocher, Arbonne, Petit Bateau, Stanhome, Kiotis, Dr Pierre Ricaud, ID Parfums, et Sabon) dans les secteurs de la cosmétique, de l'habillement et de l'embellissement de la maison.

À propos de Predilife

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction destinés à prévenir les principales maladies. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques et génétiques dans un cadre juridique sécurisé. La prédiction de ces risques individuels permet de proposer un protocole de suivi personnalisé et une identification plus précoce des pathologies.

