PREDILIFE : DIOT-SIACI agit aux côtés des salariés pour la prévention du cancer en s'alliant à PREDILIFE

Paris, le 13 octobre 2022 - 08H00 CET – À l'occasion d'Octobre Rose, mois pour la sensibilisation au cancer du sein, le Groupe Diot-Siaci, leader européen du conseil et du courtage en assurances d'entreprises, annonce un partenariat avec PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920) pour faire avancer la prévention du cancer du sein dans les organisations du travail.

Le mois d'Octobre Rose vient rappeler la nécessité de renforcer la sensibilisation au cancer du sein et sa détection dès le plus jeune âge. En France, une femme sur huit développe un cancer du sein au cours de sa vie. Tandis qu'1/4 des femmes concernées déclarent la maladie avant leurs 50 ans, l'âge du dépistage national, elles sont près de la moitié à être en poste lorsqu'elles apprennent leur pathologie. Conscient de cet enjeu de santé publique, le groupe Diot-Siaci s'est allié à PREDILIFE afin d'agir aux côtés des salariées pour la prévention du cancer.

Un partenariat pour faire avancer la prévention et le dépistage du cancer en entreprises

Intervenant auprès des Directions des Ressources Humaines, le groupe Diot-Siaci met à la disposition de ses clients des services liés à la prévention en santé (équilibre vie professionnelle – vie personnelle, aide aux aidants etc.). Engagé pour une politique RSE innovante et inclusive, le groupe propose désormais à ses entreprises clientes une nouvelle solution dans la lutte contre le cancer, et notamment le cancer du sein, en partenariat avec PREDILIFE.

Créée en 2004, la société PREDILIFE conçoit et commercialise des tests dans le domaine de la médecine prédictive afin de définir des profils à risque quant à la survenance de maladies graves. A l'aide de l'intelligence artificielle, elle propose ainsi d'anticiper la survenance du cancer du sein et d'améliorer la prévention grâce à une approche personnalisée et précoce.

Le déploiement d'une offre de santé au travail entièrement personnalisée

Dans le cadre de ce partenariat, Diot-Siaci et PREDILIFE proposent une prise en charge individuelle et 100% personnalisée des salariés.

Dans le respect des exigences liées à la protection des données de santé, ce dispositif propose un parcours de prévention complet avec une première téléconsultation suivie d'un questionnaire de santé afin d'évaluer le terrain de risques. Ce questionnaire se complète d'un test salivaire pour la réalisation d'un génotypage, et, selon le type de bilan, d'examens réalisés sur prescription médicale.

En accompagnement de la restitution des résultats, une seconde téléconsultation permet d'informer le salarié de son risque absolu de cancer et de lui transmettre un protocole de suivi personnalisé.

Pour déployer ce parcours, un dispositif de communication complet permettant la sensibilisation des collaborateurs à cette nouvelle offre est proposé aux entreprises clientes et à leurs équipes RH.

Des bénéfices constatés pour les collaboratrices

Alors que 8 actifs sur 10 se déclarent favorables à des actions de sensibilisation régulières, cette solution répond ainsi à une préoccupation forte des salariés et à un enjeu de santé publique majeur.

Les experts en conseil RH de Diot-Siaci constatent ainsi une hausse du bien-être des collaboratrices. La simplicité des démarches, sans contrainte d'agenda grâce à la téléconsultation, permet d'encourager la prévention sans impact sur les conditions de travail des salariés.

Positionnées au cœur des défis de santé publique, les entreprises bénéficiaires de cette offre voient l'engagement de leurs collaboratrices augmenter et améliorent l'inclusion de leur politique de santé au travail grâce à une approche personnalisée.

« À l'heure où nous nous mobilisons toutes et tous contre le cancer du sein, nous sommes fiers, chez Diot-Siaci, d'encourager les organisations du travail et les collaboratrices à devenir pleinement acteurs de leur santé. Avec cette nouvelle solution, les entreprises deviennent elles aussi un moteur du vivre en bonne santé » se félicite Myriam El Khomri, Directrice du Conseil, chez Diot-Siaci.

« Nous sommes très heureux de ce partenariat avec Diot-Siaci, qui a testé notre offre auprès d'une de ses entreprises clientes et qui au vu des bons résultats a décidé de proposer cette solution à l'ensemble de ses clients. Cet accord avec le leader européen du courtage va nous permettre d'accélérer le déploiement de notre offre auprès des salariés européens » déclare Stéphane Ragusa, PDG de Predilife.

À propos de Diot-Siaci

Diot-Siaci est un groupe multispécialiste de conseil et de courtage d'assurance et de réassurance leader en France et en Europe, présent notamment en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique. Il conçoit et imagine des solutions innovantes sur mesure pour ses clients Grandes Entreprises, ETI, PME-PMI et professionnels aussi bien en assurances de personnes qu'en assurances de biens et de responsabilités. Diot-Siaci dispose d'un actionnariat stable et familial qui lui permet d'accompagner ses clients dans leur transformation en répondant à leurs besoins sur toute la chaîne de valeur en IARD, Transport, Responsabilité Civile Professionnelle, Protection Sociale et Conseil et Mobilité Internationale. Avec près de 5000 collaborateurs et un vaste réseau international, le Groupe exerce son activité dans le monde entier et totalise un chiffre d'affaires proche de 730 M€ en 2021.

À propos de Predilife

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction pouvant permettre à chaque personne de définir son profil de risque quant à la survenance de maladies graves. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques, génétiques, imagerie... PREDILIFE commercialise en Europe Mammorisk®, un test de prédiction de risque de cancer du sein. La Société a par ailleurs commencé à étendre cette offre à d'autres pathologies graves.

www.info.diot-siaci.com

